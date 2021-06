మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ - నందమూరి హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి నటిస్తున్న మొదటి సినిమా RRRపై అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో స్పెషల్ గా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇక కరోనా వలన బ్రేకులు వేసుకుంటూ వచ్చిన దర్శకుడు రాజమౌళి చాలా రోజుల తరువాత మళ్ళీ పట్టాలెక్కించాడు. అయితే లోకేషన్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు రిలీజ్ అవ్వగా అందులో ఒక మిస్టరీ బాయ్ ఎవరని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Mega power star Ram Charan - Nandamuri hero Jr. NTR's first film co - starring RRR is not to be outdone. Rajamouli, the director who had been putting the brakes on due to Corona, recounted several days later. However, some photos of the location have been released and fans are commenting on who the mystery boy is. Going into the details ..