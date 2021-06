బాలయ్యని చూస్తే భయం..చిరు, బాలయ్యకు తేడా అదే, రామ్- లక్ష్మణ్ ఆసక్తికర కామెంట్స్!

మాస్ హీరోగా నందమూరి బాలకృష్ణకు మంచి ఇమేజ్ ఉంది. ఆయన ఎంత బాగా డైలాగులు చెబుతాడో అంతే బాగా ఫైట్స్ కూడా చేస్తాడు అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే తాజాగా ఆయన గురించి ఫైట్ మాస్టర్ రామ్ లక్ష్మణ్ లు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Fight masters Ram Lakshman revealed an interesting aspect about Balakrisna calling him as the daring hero. balakrishna doesn’t think twice about action scenes and performs stunts without dupes.