మరణాన్ని ఆపేసే మెడిసిన్.. ఆర్జీవి షాకింగ్ ట్వీట్.. అసలు కథేమిటంటే!

దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇటీవల పాన్ ఇండియా తరహాలో ఒక కొత్త ఓటీటీ ఫ్లాట్ ను ఎనౌన్స్మెంట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రభాస్ నుంచి బ్రహ్మానందం వరకు అనేక మంది అగ్ర నటీనటులు స్పార్క్ అనే ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫార్మ్ రాబోతున్నట్లు ప్రమోషన్ గట్టిగానే చేశారు. రొటీన్ కు భిన్నంగా ఉండే ఎలాంటి కంటెంట్ అయినా సరే వర్మకు నచ్చితే ఈ రూట్లో రిలీజ్ చేసి బెస్ట్ కంటెంట్ ఇచ్చిన వారికి ప్రైజ్ మనీ కూడా ఉంటుందని చెప్పాడు.

స్పార్క్ లో ఎంత మంచి కంటెంట్ రాబోతుందో వర్మ ట్విట్టర్ ను ఫాలో అయితే ఈజీగా అర్ధమవుతోంది. టాబ్లెట్ అనే ఒక కొత్త తరహా పోస్టర్ ను విడుదల చేస్తూ సినిమా ఎలా ఉంటుందో వివరణ ఇచ్చారు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వృద్ధాప్యం తో పాటు చావు దగ్గర పడితే ఆందోళన చెందుతారు అంటూ.. అయితే ఈ సినిమా వయసుతో పాటు మరణాన్ని కూడా ఆపేసే బలమైన మెడిసిన్ చుట్టు తిరుగుతుందని వివరణ ఇచ్చారు. మానవాళికి ఎప్పటికప్పుడు అతిపెద్ద బూన్ గా కనిపించేది అతి పెద్ద కర్స్ అని త్వరలో గ్రహించబడుతుందను పేర్కొన్నారు.

Everyone’s afraid of ageing and death .Film is about a new medicine which stops ageing and death ..What appears to be biggest BOON of all time to mankind is soon realised to be biggest CURSE ..It’s produced by Sagar Machanuru and directed by Kamal R to be released on SPARK OTT pic.twitter.com/UZS0aEoV4j