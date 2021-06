మరో డిఫరెంట్ కామెడీ కథతో సిద్ధమవుతున్న సంతోష్ శోభన్.. న్యూ టైటిల్ ఫిక్స్

వర్షం డైరెక్టర్ శోభన్ తనయుడు సంతోష్ శోభన్ మొత్తానికి మొదటి విజయాన్ని అందుకున్నాడు. నటుడిగా ఇదివరకే కొన్ని సినిమాలతో తానేంటో నిరూపించుకున్న సంతోష్ పెద్దగా హిట్ టాక్ ను అందుకోలేదు. ఇక రీసెంట్ గా ఆమెజాన్ ప్రైమ్ లో విడుదల చేసిన ఏక్ మినీ కథ సినిమాతో పర్ఫెక్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు. ఆ సినిమా అనంతరం మనోడికి గ్యాప్ లేకుండా ఆఫర్స్ వచ్చి పడుతున్నాయి.

ఇక మరొక హిట్ ఆదుకోవడానికి కూడా రెడీ అవుతున్నాడు. సారంగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పై.లి. ప్రొడక్షన్ లో శివప్రసాద్ పన్నీరు నిర్మిస్తున్న కొత్త సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అభిషేక్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఆ సినిమాకు 'ప్రేమ్ కుమార్' అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. రాశీ సింగ్ హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ చేయగా కృష్ణచైతన్య, రుచిత సాధినేని, కృష్ణతేజ, సుదర్శన్, అశోక్ కుమార్, ప్రభావతి, మధు వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించనున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ఇక సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ 80 శాతం పూర్తయింది. లాక్‌డౌన్ అనంతరం మిగతా 20% షూటింగ్ ను కూడా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయనున్నారు. ఇక నేడు సినిమా టైటిల్ వెల్లడించారు. ఈ సినిమా మేయిన్ కథపై కూడా దర్శకుడు క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. "నార్మల్ గా ప్రతి సినిమాలో హీరోయిన్ పెళ్లి జరిగేటప్పుడు చివరగా హీరో వచ్చి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. కానీ ఆ పక్కన ఉన్న పెళ్లి కొడుకును ఎవరు పట్టించుకోరు. అలాంటి పెళ్లికొడుకు తనకు పెళ్లి అవ్వడం లేదనే ఫ్రస్ట్రేషన్‌లో ఏం చేశాడనేది సినిమా కథ. అందర్నీ నవ్విస్తుందీ సినిమా" అని వివరణ ఇచ్చారు.

సంతోష్ శోభన్, రాశీ సింగ్, కృష్ణచైతన్య, రుచిత సాధినేని, కృష్ణతేజ, సుదర్శన్, అశోక్ కుమార్, ప్రభావతి, మధు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి పీఆర్వో: సురేంద్రకుమార్ నాయుడు - ఫణి కందుకూరి (బియాండ్ మీడియా), ఎడిటర్: గ్యారీ బీహెచ్, సినిమాటోగ్రఫీ: రాంపీ నందిగాం, రచన: అభిషేక్ మహర్షి, అనిరుధ్ కృష్ణమూర్తి, పాటలు: కిట్టు విస్సాప్రగడ, సంగీతం: అనంత్ శ్రీకర్, నిర్మాణ సంస్థ: సారంగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పై.లి, నిర్మాత: శివప్రసాద్ పన్నీరు, దర్శకత్వం: అభిషేక్ మహర్షి.

English summary

Varsham director Shobhan's son Santosh Shobhan received his first win overall. Santosh, who has already proved himself as an actor with a few films, did not receive a big hit talk. He recently received a perfect hit with the Ek Mini story movie released on Amazon Prime. After that movie, offers are coming to Manodi without a gap.