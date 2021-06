నా వల్ల కావట్లేదు బాబోయ్… నటనకు గుడ్ బై చెప్పేస్తున్న హీరోయిన్!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో వారసత్వం అనేది చాలా కామన్. చాలా మంది నటీనటులు అలాగే ఇతర టెక్నీషియన్స్ కుమార్తెలు, కుమారులు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి తమకిష్టమైన క్రాఫ్ట్ లో తమ లక్ పరీక్షించుకుంటారు. కలిసి వస్తే సరే, లేదంటే సైలెంట్ అయిపోవడం అందరికీ తెలిసిన సంగతే. స్టార్ హీరోయిన్ కూతురిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఒక హీరోయిన్ అవకాశాలు రాకపోవడంతో ఇక పూర్తిగా నటనకు గుడ్ బై చెప్పాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

we all know actress Radha’s daughter Karthika Nair made a debut with Naga Chaitanya’s Josh but could not make it big in the industry. as per latest reports The actress has now taken the shocking decision of saying goodbye to acting.