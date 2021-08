Raj Kundraతో బికినీలో షెర్లిన్ చోప్రా.. మొదటి రోజు ఎన్నో ఆశలతో అలా, కొత్త అనుభవం అంటూ!

బాలీవుడ్ లో పోర్న్ షూట్ వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. ఇప్పటివరకు చాలా మంది ఈ అశ్లీల కేసులో చిక్కుకున్నారు. శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా తర్వాత, ఈ కేసుకు సంబంధించిన చాలా మంది ప్రముఖుల పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారంలో షెర్లిన్ చోప్రా పేరు కూడా ఉంది. ఇటీవల, శుక్రవారం, క్రైమ్ బ్రాంచ్ షెర్లిన్‌ను 8 గంటల పాటు విచారించింది, ఈ విచారణలో షెర్లిన్ చాలా పెద్ద స్టేట్‌ మెంట్‌లు ఇచ్చిందని అంటున్నారు. ఇప్పుడు షెర్లిన్ ఆమె పేరు పెట్టబడిన యాప్ కోసం షూట్ చేసిన మొదటి ఫోటోను సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసింది. షెర్లిన్ రాజ్ కుంద్రా మరియు మరొకరితో తన పిక్ ను పంచుకుంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Sherlyn Chopra, who made many allegations against Raj Kundra in the porn case, has now shared a photo with him. Sherlyn says that this photo of her with Raj Kundra is from the first day of the shoot of the app.