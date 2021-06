శ్రీరెడ్డి ఈజ్ బ్యాక్..బ్రాతో కనిపిస్తూనే, చెయ్యక తప్పట్లేదు.. నన్ను క్షమించండంటూ!

చేసిన సినిమాల కంటే ఎక్కువగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అని అంశంతోనే నటి శ్రీరెడ్డి ఫేమస్ అయింది. తనను చాలా మంది లైంగిక గా వాడుకున్నారని సినిమా అవకాశాల పేరుతో ఎన్నో రోజుల పాటు వాడుకుని తనకు ఎలాంటి అవకాశాలు ఇవ్వలేదని చెబుతూ ఆమె మీడియా కెక్కింది. తాజాగా ఈ భామ బ్రాతో కనిపించి షాకిచ్చింది. అంతేకాక అలా కనిపించినందుకు క్షమించాలి అని కూడా కోరుతోంది ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

TV presenter-turned actress Sri Reddy, who had taken the internet by storm when she stripped in public, is back in news. she posted a hot workout video in her facebook.