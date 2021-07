Narappa OTT Release : వెంకటేష్ కి కూడా ఇష్టం లేదు..కానీ ఆయన వల్లే ఇలా, ఓపెన్ అయిన సురేష్ బాబు

విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా నారప్ప డిజిటల్ వేదికగా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ముందు నుంచి జరుగుతున్న ప్రచారం నిజమయింది. ఇప్పటికే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ దీనికి సంబందించిన అర్హికరిక ప్రకటన చేసింది. అయితే వెంకటేష్ ఫ్యాన్స్ మొదలు సినిమా అభిమానులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న క్రమంలో అసలు ఈ సినిమాని ఎందుకు ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనే విషయాన్ని పంచుకున్నాడు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Finally Suresh Babu has now broken silence over the Narappa OTT release. he says that Narappa is co-jointly produced by Kalaippuli S Thanu, the producer of Asuran. due to him film is going to released