సోనూ కమర్షియల్, వికలాంగుల ఈవెంట్ కి డబ్బిస్తేనే వస్తానన్నాడు: ఇవాళ దేవుడు..పాత సీక్రెట్ బయటపెట్టిన తమ్మారెడ్డి

సినిమాల్లో విలన్ పాత్రలు చేసే సోను సూద్ రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం అందరికీ హీరోగా మారాడు. ఇండియాని కరోనా కబళిస్తున్న వేళ తానున్నానని అభయమిస్తూ ఎవరు ఏ సహాయం అడిగినా కాదనకుండా చేస్తూ వెళుతున్నాడు. సహాయం కోరడం ఆలస్యం తానున్నానని క్షణాల్లో వాలిపోతూ సేవ చేస్తున్నారు. అయితే ఆయన గురించి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Senior director and producer Tammareddy Bharadwaj made shocking comments about sonu sood. The veteran filmmaker shared a bitter experience that he experienced with Sonu about four years ago. Tammareddy approached Sonu Sood to attend for an event of physically challenged people. But Sonu reportedly told the filmmaker that he would show up at the event only if he is paid for it.