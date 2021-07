ఓటీటీకి అమ్మొద్దు.. అమ్మితే ఏం చేయాలో అది చేస్తాం.. నిర్మాతలకు ఫిలిం ఛాంబర్ వార్నింగ్!

కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా థియేటర్లు మూసివేసి ఉండడంతో ఇప్పుడు ఓటీటీల వంక చూస్తున్నారు నిర్మాతలు. ఈ క్రమంలో సినిమా హాళ్ళను కాపాడమని తెలుగు సినిమా నిర్మాతలకు తెలంగాణ స్టేట్‌ ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ ఆఫ్‌ కామర్స్‌ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Telangana film chamber of commerce called for a Pressmeet today and warned such producers of dire consequences if they do not wait until theaters open.