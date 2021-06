OTT Releases in June: సందడి చేయనున్న సమంత, ధనుష్.. రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఏమిటంటే!

గత ఏడాది టాలీవుడ్ కరోనా కారణంగా చాలా నష్టపోయింది. మార్చి నెల 23వ తేదీ నుంచి దేశం అంతా లాక్ డౌన్ లోకి వెళ్లడంతో దాదాపు ఐదారు నెలల పాటు థియేటర్లు ఓపెన్ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆ సమయంలో సినిమా నిర్మాతలను కాస్త ఆదుకున్న వ్యవస్థ ఏదైనా ఉందా అంటే అది ఓటిటి అని చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడు ఈ ఏడాది కూడా దాదాపు గత ఏడాది ఉన్న పరిస్థితి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే పూర్తిస్థాయిలో థియేటర్లు మూసివేత కొనసాగుతుండగా మళ్ళీ ఎప్పటికి ఓపెన్ అవుతాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. సినిమా వాళ్ళు చాలా కీలకంగా భావించే సమ్మర్ సీజన్ అయిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెలలో కొన్ని సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు ఓటీటీ వేదికగా రిలీజ్ చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అయ్యాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Due to lockdown there would be no theatres open for the month. There are several films heading for a digital release in the month of June. here is the full list