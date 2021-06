కారు యాక్సిడెంట్ అలా.. జీవితం అంతా మారిపోయింది.. గట్టు విప్పిన రాజ్ తరుణ్!

షార్ట్‌ ఫిల్మ్స్‌తో కెరీర్ మొదలు పెట్టిన రాజ్ తరుణ్ ఉయ్యాల జంపాల మూవీతో హీరోగా మారాడు. చేసిన మొదటి సినిమాతోనే సూపర్ హిట్ అందుకున్నాడు ఆయన. నిజానికి ఆ ఒక్క సినిమాతోనే కాక కెరీర్ మొదట్లో వరుస సక్సెస్ లు అందుకున్న ఈ హీరో ప్రస్తుతం చేతి నిండా సినిమాలు ఉన్నా కానీ ఒక్క హిట్ కూడా కొట్టలేక పోతున్నాడు. అయితే అసలు సినిమాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న ఆయనకు తన జీవితంలో జరిగిన యాక్సిడెంట్ తనను పూర్తిగా మార్చేసింది అని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tollywood actor Raj Tarun was involved in a car accident two actors back. he ran away from the spot before the police officials could arrive. in his recent interview he opened up about accident.