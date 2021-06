The family man 2: నటీనటుల రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. సమంతకు ఎంత ఇచ్చారో తెలుసా?

ఈ ఏడాది ఆమెజాన్ ప్రైమ్ లో అత్యదిక స్థాయిలో రెస్పాన్స్ అందుకున్న వెబ్ సిరీస్ లలో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2 నిలిచింది. ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్ ల హవా తగ్గుతోందని అనుకుంటున్న తరుణంలో మరోసారి రాజ్ అండ్ డీకే క్రియేట్ చేసిన మ్యాజిక్ ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇందులో నటించిన వారికి ఇచ్చిన రెమ్యునరేషన్ పై అనేక రకాల రూమర్స్ వస్తున్నాయి. ఇక అందరికి ఎంత ఇచ్చారనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

The Family Man Season 2 is one of the highest grossing web series on Amazon Prime this year. The magic created by Raj and DK once again impressed the audience at a time when the air of Indian web series was thought to be declining. There are various rumors about the remuneration given to the actors. And when it comes to how much is given to everyone ..