ఖరీదైన కొత్త కారు కొన్న షణ్ముఖ్ జశ్వంత్.. ట్రోలింగ్స్ తో షాక్ ఇచ్చిన నెటిజన్లు.. రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?

షణ్ముక్ జశ్వంత్ అంటే తెలియని తెలుగు నెటిజన్లు ఉండరు. మనోడు వెబ్ సిరీస్ లతోనే భారీ స్థాయిలో క్రేజ్ అందుకున్నాడు. ఇక అప్పుడప్పుడు బుల్లితెరపై కూడా మంచి నటుడిగా కొనసాగుతున్నాడు. ఇక షణ్ముక్ ఇటీవల ఒక ఖరీదైన కారును కొనుగోలు చేశాడు. ఇక అందుకు సంబంధించిన ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అతన్ని మరోసారి ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక అతని రెమ్యునరేషన్ వివరాల్లోకి కూడా వెళితే..

English summary

Shanmukh Jashwant is a name that does not require much introduction to the social media masses. Personal things about this talented actor, who goes viral under the name Shannu, are going viral. There are various rumors circulating right now about how much Shanmukh YouTube earns. And if you take a look at those things ..