కరోనావైరస్ పరిస్థితుల్లో వినోదం కరువైన ప్రేక్షకులకు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ విభిన్నమైన కంటెంట్‌తో చిత్రాలను అందిస్తున్నాయి. ఓటీటీలో స్వేచ్ఛ, ఎలాంటి కంటెంట్‌నైనా అందించడానికి వెసలుబాటు ఉండటంతో యువ దర్శక, నిర్మాతలు కథలు, విలక్షణమైన స్క్రిప్టులతో ప్రయోగాలు చేయడానికి సాహసం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రయోగాత్మకమైన కథతో వస్తున్న చిత్రం మళ్లీ మొదలైంది. భార్యభర్తల సంబంధాలు, వివాహేతర బంధాల కథతో ఈ చిత్రం రూపొందింది. ఈ సినిమా త్వరలోనే ZEE5 ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Tollywood Hero Sumanth's Malli Modalaindi set to release on ZEE OTT in February. Directed by TG Keerthi Kumar, the Telugu-language film has been produced by K Rajasekhar Reddy of ED Entertainment. Anup Rubens has composed its music. ZEE5 has garnered its exclusive OTT release rights.