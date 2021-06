Sherni on Amazon: విద్యాబాలన్ తొలి పారితోషికం ఎంతో తెలుసా?

బాలీవుడ్‌లో విభిన్నమైన పాత్రలతో ఆకట్టుకొంటున్న విద్యాబాలన్ నటించిన తాజా చిత్రం షేర్ని. దేశవ్యాప్తంగా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉండటంతో ఈ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతున్నది. ప్రముఖ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో జనవరి 18వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషనల్‌లో భాగంగా విద్యాబాలన్ జూమ్ ద్వారా మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రంలో విద్యా విన్సెంట్ అనే పాత్రలో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్‌గా నటిస్తున్నాను అని తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో మిగితా పాత్రలు కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి అని అన్నారు.

ఇక తన కెరీర్ ఎలా ప్రారంభమైందనే విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ.. తొలిసారి టీవీ షోకు తన తల్లి, సోదరితో కలిసి ఆడిషన్స్‌కు వెళ్లాను. ఓ చెట్టు పక్కన నిలుచుని నవ్వడంతో నా ఆడిషన్ పూర్తయింది అని చెప్పారు. నాకు తొలి పారితోషికం సినిమా గానీ, లేదా టెలివిజన్‌లో నటించడం ద్వారా రాలేదు అని విద్యాబాలన్ తెలిపారు.

టూరిజం సంస్థకు సంబంధించిన యాడ్'లో నటించడం ద్వారా నాకు తొలి పారితోషికం లభించింది. ఆ పారితోషికం కేవలం 500 రూపాయలు. ఆ క్యాంపెయిన్ కోసం నేను, నా సోదరి, నా కజిన్, నా ఫ్రెండ్‌తో కలిసి పాల్గొన్నాను. ఒక్కొక్కరికి 500 లభించాయి పేర్కొన్నారు.

చిత్రం: షేర్ని

నటీనటులు: విద్యాబాలన్, శరత్ సక్సేనా, విజయ్ రాజ్, ఇలా అరుణ్, బ్రిజేంద్ర కాలా, నీరజ్ కాబీ, ముకుల్ ఛాద్దా తదితరులు

దర్శకత్వం: అమిత్ వీ మసుర్కార్

నిర్మాతలు: భూషణ్ కుమార్, కిషన్ కుమార్, విక్రమ్ మల్హోత్రా, అమిత్ వీ మసుర్కార్

కథ: ఆస్తా టికు

డైలాగ్స్: యషస్వీ మిశ్రా, అమిత్ వీ మసుర్కార్

మ్యూజిక్: బెనెడిక్ట్ టేలర్, నరేన్ చందవర్కార్, బండీష్ ప్రాజెక్ట్, ఉత్కర్ష్ ధోటేకర్

సినిమాటోగ్రఫి: రాకేశ్ హరిదాస్

ఎడిటింగ్: దీపిక హరిదాస్

రిలీజ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

రిలీజ్ డేట్: 2021-06-18

English summary

Bollywood actress Vidya Balan's Sherni movie is releasing on Amazon Prime Video on June 18th, 2021. As part of the promotion of the movie, Actress reveals her first remuneration. She got Rs.500 from tourism campaign shoot.