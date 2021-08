Vishwak Sen's Paagal సడన్ సర్ప్రైజ్.. ఆ రోజునే ప్రేక్షకుల ముందుకు!

తెలంగాణ యాసలో, ప్రత్యేకమైన డైలాగ్ డెలివరీతో ఆకట్టుకునే హీరో విశ్వక్‌సేన్. ఈ నగరానికి ఏమైంది, ఫలక్‌నుమా దాస్, హిట్ వంటి చిత్రాలతో దూకుడు మీద ఉన్నారు ఈ కుర్ర హీరో. వరుసగా ఆఫర్లు రావడంతో ఫుల్ బిజీగా మారిపోయాడు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ ప్రస్తుతం పలు ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఫలక్ నుమా దాస్ సినిమాతో మంచి హిట్ కొట్టిన విశ్వక్ సేన్ ఆ సినిమాతో నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా, హీరోగా అన్ని రకాలుగా తన సత్తా చాటుకున్నాడు. ఇక HIT సినిమా కూడా హిట్ కొట్టడంతో మరింత దూసుకుపోయాడు అని చెప్పక తప్పదు. నటుడిగా ఈ సినిమా విశ్వక్ సేన్‌ను మరో మెట్టు ఎక్కించేసింది. అయితే సీక్వెల్ మూవీలో మాత్రం విశ్వక్ సేన్ నటించబోవడం లేదని గతంలోనే ప్రకటించారు. ఇక విశ్వక్ సేన్ పాగల్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు.

ఆ మధ్య వదలిన టీజర్ యూత్‌లో బాగా ఎక్కేసింది. అయితే మంచి ప్రమోషన్స్ చేస్తూ జోరుమీదున్న పాగల్ టీంకు కరోనా సెకండ్ వేవ్ కాస్త షాక్ ఇచ్చింది. అందుకే ఏప్రిల్ 30న విడుదలయ్యేందుకు సిద్దమయిన ఈ సినిమా వాయిదా పడింది. దిల్ రాజు నిర్మాతగా తెరకెక్కిన పాగల్ కూడా డిజిటల్ రిలీజ్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని ఆ మధ్య ప్రచారం జరిగింది. ఈ సినిమాని అమెజాన్ ప్రైమ్ సంస్థ కొనుగోలు చేసినట్లు కూడా ప్రచారం జరిగింది. జూన్ నెలలో ఈ సినిమా స్ట్రీమ్ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని కూడా అప్పట్లో అన్నారు. అయితే అయితే ఈ సినిమా మీద ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్న దిల్ రాజు అలాగే మిగతా యూనిట్ సినిమాను కచ్చితంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయాలని భావిస్తూ వచ్చారు. అనుకున్నట్టుగానే ఈ రోజు కొద్దిసేపటి క్రితం పాగల్ సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నామని అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఈ నెల 14వ తేదీన అంటే ఆగస్టు 14 వ తేదీన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతోంది. నిజానికి ఈ సినిమా టీజర్ అలాగే విడుదలైన కొన్ని సాంగ్స్ కూడా జనానికి బాగా నచ్చడంతో డిజిటల్ సంస్థల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆఫర్లు వచ్చాయి. సినిమా మీద నమ్మకంతోనే ఎన్ని ఆఫర్లు వచ్చినా దిల్ రాజు దానిని అమ్మకుండా ఉంచారని అంటున్నారు. విశ్వక్సేన్ హీరో గా నటించిన ఈ సినిమాలో నివేదా పేతురాజ్, సిమ్రాన్ చౌదరి, మేఘ లేఖ ముగ్గురు హీరోయిన్స్ గా నటించారు. ఇక నరేష్ కుప్పిలి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. దిల్ రాజు, బెక్కం వేణుగోపాల్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాని లక్కీ మీడియా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద నిర్మించారు.. ఈ సినిమాతో కచ్చితంగా హిట్ కొట్టాలని విశ్వక్సేన్ నమ్ముతున్నారు. మరి చూడాలి ఆయన నమ్మకం ఎంత వరకు నిజం అవుతుంది అనేది. ఇక అయన హీరోగా గామి అనే ఒక సినిమా కూడా సిద్ధం అవుతున్నట్లు ప్రచారం జరిగినా దాని మీద మాత్రం సరైన క్లారిటీ లేదు.

Vishwak Sen will next be seen in Paagal directed by Naressh Kuppili. The film will be hitting the big screens on 14th of this month