నందమూరి బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీలో జరిగే వివాదాలపై పెద్దగా స్పందించరు గాని ఆయన ఏదో ఒకసారి కామెంట్ చేశారు అంటే మామూలుగా ఉండదు. మీడియాలో దుమారం రేగడం పక్కన పెడితే సోషల్ మీడియాలో ఆ కామెంట్స్ కూడా ఒక రేంజ్ లో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇక ఇటీవల బాలకృష్ణ ఏ ఆర్.రెహమాన్ ఎవరో తనకు తెలియదని చేసిన కామెంట్ నేషనల్ వైడ్ గా వైరల్ అయ్యింది. ఒకవైపు రెహమాన్ ఫ్యాన్స్, మరోవైపు బాలయ్య అభిమానులు ఏకధాటిగా మాటల యుద్ధంలోకి దిగారు.

English summary

Recently, a comment made by Balakrishna that he did not know who R. Rahman was went viral nationally. Rahman fans on the one hand and Balayya fans on the other went into a war of words