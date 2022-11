కృష్ణానదిలో కృష్ణ ఆస్థికలు నిమజ్జనం.. మహేష్ బాబుతో ఆ గొడవ వల్లే నరేష్ దూరంగా!

సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ ఆకస్మిక మరణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు సినీ అభిమానులను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. ఆరు దశాబ్దాలుగా 350 చిత్రాలకుపైగా నటించిన కృష్ణ ఇకలేరనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేని స్నేహితులు, సన్నిహితులు, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి లోనయ్యారు. అయితే కృష్ణ మృతి నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలను హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని మహాప్రస్థానంలో నిర్వహించింది. కృష్ణ మరణం తర్వాత సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన తండ్రికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుండటం తెలిసిందే. అయితే కృష్ణ మృతి తర్వాత మహేష్, వీకే నరేష్ మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయనే విషయం మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Super Star Krishna Ashes Immersion program by Mahesh Babu at Haridwar and Krishna river of Vijayawada. In this program, VK Naresh was away from the Mahesh Babu Family. Here is the clarity.