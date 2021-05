NTRకు యష్ మాస్టర్ అదిరిపోయే డెడికేషన్.. ఏకంగా భార్యతో కలిసి అలా!

HBD JrNTR: యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్ ఈరోజు 38వ పుట్టిన రోజు నేడు(మే 20) జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు అభిమానులతో పాటు పెద్ద ఎత్తున సినీ సెలబ్రిటీస్ బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతున్నారు. వారే కాక పలు నిర్మాణ సంస్థలు సైతం సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఆయనకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాయి. ఇక ఎన్టీఆర్ పేరు అయితే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ అన్నిటి కంటే కొరియోగ్రాఫర్‌గా మారిన యశ్వంత్ మాస్టర్ ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేసి డెడికేట్ చేశారు. అది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

On Jr NTR's birthday, netizens are pouring their love and wishes. On the same way Dhee fame Yashwanth Master dedicated a song for JrNTR. Yashwanth Master with his wife Varsha, Sanketh, and few others performed a special song performance to "Yem Peeru Murugan."