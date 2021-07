కరోనా కష్టకాలంలో ఎంతోమందికి సహాయం చేసిన సోనూసూద్ రియల్ హీరోగా గుర్తింపు అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ అనంతరం వైద్య సహయాలు మాత్రమే కాకుండా ఎంతోమందికి ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అంధించాడు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా పేద వారికి అండగా ఉంటానని నిరూపించాడు. అయితే సోనూసూద్ ఇటీవల హైదరాబాద్ లో ఉండడం కోసం ఏకంగా 10కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం.

English summary

It is a known fact that Sonu Sood has been recognized as a real hero who has helped many people during Corona's difficult times. Corona provided not only medical assistance after the first wave but also financial assistance to many. He proved to be a boon to the poor under any circumstances. However, it is learned that Sonu Sood recently spent Rs 10 crore to stay in Hyderabad.