తెలుగులో భారీ విజయం అందుకొన్న అల వైకుంఠపురం చిత్రాన్ని హిందీలో బాలీవుడ్ యువ హీరో కార్తీక్ ఆర్యన్ రీమేక్‌ చేస్తూ.. షెహ్‌జాదా టైటిల్‌తో రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. పఠాన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం వైపు దూసుకెళ్తున్న నేపథ్యంలో షెహ్‌జాదే సినిమా రిలీజ్‌ను అనుకొన్న తేదీ కంటే.. ఒక వారం ఆలస్యంగా రిలీజ్ చేయాలని యూనిట్ నిర్ణయం తీసుకొన్నది. అయితే ఆర్యన్ కార్తీక్‌కు అల్లు అర్జున్ భారీ షాక్ ఇవ్వబోతుండటం నిర్మాతలు కంగారు పడుతున్నారు. షెహ్‌జాదే సినిమా కలెక్షన్లకు వచ్చిన ముప్పు ఏమిటంటే?

#AlaVaikunthapurramuloo (Hindi) | 3 Days To Go | Releasing On 2nd Feb 2023 Only On Our YouTube Channel #Goldmines #AlaVaikunthapurramulooHindi alluarjun hegdepooja pic.twitter.com/1PXc4glZbU

#AlaVaikunthapurramuloo (Hindi) | 2 Days To Go | Releasing On 2nd Feb 2023 Only On Our YouTube Channel #Goldmines #AlaVaikunthapurramulooHindi alluarjun hegdepooja pic.twitter.com/k0KLAPsX5W

English summary

Allu Arjun's Ala Vaikunthapurramuloo Hindi Version to stream in youtube from February 2nd. This may cause Karthik Aryan's Shehzada into box office trouble. Here is the contrversy about both releases.