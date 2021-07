అమీర్ ఖాన్ - కిరణ్ రావ్ మధ్యలో యువ నటి.. ఇది మహా దారుణం!

ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో అమీర్ ఖాన్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్నాడు. సినిమా సినిమాకు నటుడిగా ఎంతగానో రాటు దేలారు. అయితే పర్సనల్ మ్యారేజ్ లైఫ్ లో మాత్రం అమీర్ ఖాన్ ఊహించని విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం భిన్నాభిప్రాయాలను కలిగిస్తోంది. ఇక రెండవ భార్యకు విడాకులు ఇవ్వడానికి గల కారణంపై అనేక రకాల అనుమానాలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఒక హీరోయిన్ పై కామెంట్స్ రావడం కూడా వైరల్ గా మారింది.

English summary

In his personal marriage life, however, Aamir Khan's unexpected decision-making has caused controversy. There are various doubts as to the reason for divorcing the second wife. Comments on a heroine on social media have also gone viral.