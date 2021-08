బాయ్ ఫ్రెండ్ తో నటి త్రిషకర్ ప్రైవేట్ వీడియో లీక్...తప్పు చేశా, అంటూనే ఆ హీరోతో మరో ఫోటో?

భోజ్‌పురి పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటి త్రిషకర్ మధు సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. ఆమె ఎప్పటికప్పుడు తన సాధారణ జీవితం మరియు ప్రొఫెషనల్ ఫ్రంట్ గురించి సమాచారం ఇస్తూనే ఉంటారు. అయితే గత కొద్ది రోజుల్లో ఆమె కొన్ని అనుకోని తప్పుడు కారణాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే త్రిశకర్ మధు యొక్క వ్యక్తిగత MMS వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ చేయబడింది. దీంతో ఆ వీడియో ఆమెను కలవరపెడుతుంది. ఈ వ్యవహారంలోకి హీరోను లాగిన ఆమె ఆయనతో ఉన్న ఫోటో షేర్ చేసి రచ్చ రేపింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా హాట్ స్టిల్స్ తో షాక్ ఇచ్చిన ఇలియానా.. హాట్ ఫొటోస్



English summary

Trisha Kar Madhu's MMS was recently leaked on the internet. After it came to her notice, the Bhojpuri actress shared her statement on social media.