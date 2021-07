Anushka Sharma బాడీగార్డ్ జీతం ఎంతో తెలుసా.. మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల CEOల సాలరీ కంటే ఎక్కువే..

సినిమా ప్రపంచంలో సెలబ్రెటీ లైఫ్ ఎంత ఆకర్షణగా ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. కానీ ఆ హోదాను మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు వారికి సెక్యూరిటీ లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు. ఇక అందుకే పర్సనల్ బాడీగార్డ్ లను చాలా ఖర్చు చేసి సెట్ చేసుకుంటారు. వారికి వచ్చే జీతాలు ఏ ఉద్యోగి సంపాధించలేని విధంగా ఉంటాయి. ఇక అనుష్క శర్మ బాడీగార్డ్ జీతం కూడా అలా ఉంటుంది. దాదాపు కొన్ని కంపెనిల సీఈఓ జీతం కంటే అది ఎక్కువేనని తెలుస్తోంది.

English summary

Anushka has been a bodyguard ever since she started her career as a heroine until she became Virat Kohli's wife. His name is Prakash Singh. In a way Anushka doesn’t just see him as a bodyguard. Respected as one of the family members.