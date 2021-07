బాలీవుడ్‌లో రాజ్ కుంద్రాతో సంబంధమున్న పోర్న్ రాకెట్ కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నది. ఈ కేసు అనేక సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారడం, మనీలాండరింగ్ అంశాలు వెలుగు చూడటంతో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టోరేట్ (ఈడీ) రంగంలోకి దిగతున్నట్టు వార్తలు వెలువడుతున్నది. గత రెండు రోజులుగా మహారాష్ట్ర క్రైమ్ బ్రాంచ్ జరిపిన దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Enforcement Directorate to investigate Raj Kundra, Shilpa Shetty case under Monye laundering and FEMA acts. At present, the ED will find out details about the claims made by Mumbai Police over Kundra’s involvement in the financial dealings of the app