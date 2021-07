Raj Kundra మామూలోడు కాదుగా.. ప్రతి దానికి సెపరేట్ టీమ్.. లండన్ అప్లోడ్ స్కెచ్ మాత్రం!

నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాని అరెస్టు చేసిన ముంబై పోలీసుల క్రైమ్ బ్రాంచ్ దీని వెనుక ఒక పెద్ద ముఠా ఉందని వెల్లడించింది. రాజ్ ను అరెస్ట్ చేయడాని కంటే మున్దేహే క్రైమ్ బ్రాంచ్ యొక్క ప్రాపర్టీ సెల్ అధికారులు గత కొన్ని నెలలుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సోమవారం రాత్రి,మొదట రాజ్ కుంద్రాను ప్రశ్నించగా, మరోవైపు మలాడ్ వెస్ట్ లోని మాడ్ గ్రామంలోని ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లాలో దాడులు జరిగాయి. ఈ సమయంలో అక్కడ రుజువులు లభించడంతో రాజ్ కుంద్రాను అరెస్టు చేశారు.అయితే ఈ మొత్తం వ్యవహారం రాజ్ ఎలా నడిపారు అనేది పరిశీలిస్తే

English summary

actor Shilpa Shetty’s husband Ripu Sudan aka Raj Kundra and his aide Ryan Thorpe was given to police custody till July 23 in connection with a pornographic film racket. here is How Raj Kundra operated the porn app video upload from London