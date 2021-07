బాలీవుడ్‌ సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టకుండానే ఏ హీరోయిన్‌కు దక్కని ఫాలోయింగ్ ప్రముఖ నటుడు జాకీ ష్రాఫ్ కుమార్తె కృష్ణా ష్రాఫ్‌కు దక్కింది. స్టార్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్‌ సోదరిగా ఆమెకు మంచి పాపులారిటీ ఉంది. సోషల్ మీడియాలో బికినీ, హాట్ హాట్ స్టిల్స్‌తో హంగామా చేస్తున్నది. అయితే తాజాగా బాలీవుడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన తొలి ప్రేమ గురించి అనేక విషయాలు పంచుకొన్నది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Super Star Jackie Shroff daughter Krishna Shroff reveals her first break up after three years of Living relationship. She said We moved in together, we lived together, traveled the world together, worked together.