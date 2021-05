టూ పీస్ బికినీలో రెచ్చిపోతున్న స్టార్ హీరో చెల్లెలు... అందుకే మంచి రోజంటూ అందాల విందు!

ప్రముఖ నటుడు జాకీ ష్రాఫ్ కుమార్తె, స్టార్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ సోదరి కృష్ణా ష్రాఫ్ తండ్రి వారసత్వంతో సినిమాల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వకపోయినా తన ఒంపు సొంపులతో, తనదైన సోయగాలతో సోషల్ మీడియాలో మాత్రం బాగా పాపులర్ అయింది. ఈ భామ చేస్తున్న ర‌చ్చ‌కు సోషల్ మీడియా కూడా షేక్ అయిపోతుంది. ఎప్పటికప్పుడు బికినీ వేసుకుని వచ్చి ఫోటోల‌తో పిచ్చెక్కిస్తుంటుంది. అయితే తాజాగా కూడా ఆమె టూ పీస్ బికినీలో రచ్చ రేపింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tiger Shroff’s sister and Jackie Shroff’s daughter, Krishna Shroff once again set the internet on fire with her sizzling bikini pictures. Krishna dropped a set of new bikini pictures on Instagram recently.