గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ భగ్నానీ మెడకు ఉచ్చు బిగుస్తుందా అనే అనుమానం కలుగుతున్నది. మోడల్ అపర్ణా ఫిర్యాదు మేరకు ఫోటోగ్రాఫర్ జూలియన్, కోల్‌స్టన్, మరో ఏడుగురిపై రేప్‌ కేసు నమోదు చేసి విషయం తెలిసిందే. గత మే 26వ తారీఖున జాకీ భగ్నానీతోపాటు పలువురిపై కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత మోడల్ తాజాగా ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో చేసిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.. .

English summary

Model Apernah Instagram post goes sensational over Jackky Bhagnani's case. She wrote in BTW the so-called “high profile men” are still sending me death threats indirectly using violent pictures and videos on Instagram.