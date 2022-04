RRR డిజాస్టర్.. తప్పుడు కలెక్షన్లు అంటూ క్రిటిక్ ట్వీట్.. చీల్చిచెండాడిన నెటిజన్లు

RRR చిత్రం విడుదలైన ప్రతీ చోట అఖండమైన జైత్రయాత్రను కొనసాగిస్తున్నది. ప్రేక్షకులను, సినీ విమర్శకులను మెప్పిస్తూ రెండో వారంలోకి ప్రవేశించింది. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత హిందీ సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన క్రిటిక్, దర్శకుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ అలియాస్ కేఆర్కే ఈ సినిమా గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. అయితే సినిమా బ్లాక బస్టర్ దిశగా దూసుకెళ్తున్న నేపథ్యంలో కమల్ ఆర్ ఖాన్‌ను నెటిజన్లు ట్రోల్స్‌తో చీల్చి చెండాడుతున్నారు. ఇంతకు కమల్ ఆర్ ఖాన్ ఏమని కామెంట్ చేశారంటే..

English summary

Netizens trolls heavily on Kamal R Khan over RRR disater remark in twitter. He tweeted that, Public has totally rejected #RRR and it’s a disaster. But makers are creating fake hype from fake reporting by paid media.