అలా బతకడం కంటే విడిపోవడమే ఉత్తమం? అమీర్ ఖాన్ విడాకులపై అలియా భట్ సోదరి షాకింగ్ కామెంట్స్

బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్, కిరణ్ రావు దంపతులు విడాకులు తీసుకొంటున్నామని వెల్లడించిన ప్రకటన సినీ వర్గాలను దిగ్బ్రాంతికి గురి చేశాయి. అయితే అమీర్ ఖాన్ రెండో పెళ్లి కూడా భగ్నం కావడంపై సినీ వర్గాలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్ హీరోయిన్, నిర్మాత పూజా భట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పూజా భట్ ఎవరు? అమీర్ ఖాన్ విడాకుల సంఘటనపై ఎలాంటి కామెంట్లు చేశారంటే...

English summary

Actress Pooja Bhatt sensational tweet on Aamir Khan divorce with Kiran Rao, which happend on July 3rd. She wrote on twitter that, Nothing new about co-parenting even after one decides to part ways as husband & wife. Relationships are not made/un-made on paper.They are written on one’s heart.Maintaining a relationship based on respect through & even after a marriage ends requires Integrity. Few manage that.