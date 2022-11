వారివల్ల అవకాశాలు కోల్పోయాను, అడ్డదారులు తొక్కలేదు.. రాధికా ఆప్టే కామెంట్స్

లెజండ్ మూవీలో బాలకృష్ణ సరసన నటించిన రాధికా ఆప్టే తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. బాలీవుడ్ లో మోస్ట్ టాలెంటెడ్ బ్యూటిలలో ఒకరైన రాధికా ఆప్టే కేవలం నటనతోనే కాకుండా గ్లామర్ తో కూడా అప్పుడప్పుడు ఊహించని విధంగా షాక్ ఇస్తుంటుంది. ఎవరు ఏమనుకున్నా కూడా లెక్క చేయని రాధికా తనకు నచ్చినట్లుగా ఉండటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది. అలాగే ఏ విషయాన్నైనా బోల్డ్ గా మాట్లాడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు తాను మాట్లాడే మాటలు వివాదాస్పదం కూడా అవుతుంటాయి. తాజాగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు, వయసు, సర్జరీలు, అడ్డదారులు అంటూ బోల్డ్ కామెంట్స్ చేసింది ఈ హాట్ భామ.

Bollywood Hot Beauty Radhika Apte Open Up On Ageism In Bollywood But She Did Not Go For Surgeries And Younger Actress Has Opportunities