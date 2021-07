Raj Kundra Arrest: పోర్న్ మాఫియాతో టాప్ హీరోయిన్లు, నిర్మాతకు లింకులు.. ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు 30 లక్షలు అంటూ

అశ్లీల, అసభ్యమైన వీడియోలు చిత్రీకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాను ముంబై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం సంచలనం రేపింది. రాజ్‌కుంద్రా అరెస్ట్ తర్వాత అనూహ్యంగా కొన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మొబైల్ యాప్‌ ద్వారా పోర్నోగ్రాఫిక్ కంటెంట్‌ను అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై రాజ్ కుంద్రాతోపాటు 11 మందిని అరెస్ట్ చేయడం బాలీవుడ్‌ను కుదిపేసింది. ఈ కేసు విచారణలోకి వెళితే..

English summary

Raj Kundra arrested by Maharasthra Cyber Cell in pornographic content creation case in Mumbai. Apart from his arrest, Sherlyn Chopra, Poonam Pandey and Ekta Kapoor names surfaced but, NO arrest were made in this case.