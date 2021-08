Raj Kundraకు బెయిలిస్తే నీరజ్ మోడీలా పారిపోతాడు.. శిల్పాశెట్టి భర్త కోర్టు మరో షాక్!

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి భర్త, బిజినెస్‌మెన్ రాజ్‌కుంద్రాకు మరోసారి నిరాశే మిగిలింది. తనకు బెయిల్ ఇప్పించాలని దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కోర్టు తిరస్కరించింది. దాంతోపాటు మహారాష్ట్ర క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారులు కోర్టుకు వివరించిన విషయాలు ఆయన బెయిల్‌కు అడ్డంకిగా మారాయి. దాంతో మరికొన్ని రోజులు రాజ్ కుంద్రా జైలులోనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రాజ్ కుంద్రా గురించి అధికారులు మోపిన 19 ఆరోపణలు ఏమిటంటే...

English summary

Raj Kundra's Bail Plea rejected on key conspirator allegations. The prosecution is objecting to Kundra's bail. Lawyers inform the court that if he is granted bail, he could threaten the witnesses or lure them with money