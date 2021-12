బాలీవుడ్‌లో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ తమ సత్తాను చాటుతున్నారు. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందిన RRR సినిమా జనవరి 7వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో ముంబైలో భారీగా ప్రమోషన్స్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న బిగ్‌బాస్ షోలో యంగ్ టైగర్, మెగా పవర్ స్టార్ మెరిసారు. వీరిద్దరు కలిసి బిగ్‌బాస్ వేదికపై చేసిన హంగామా ఎలా ఉండబోతుందంటే..

English summary

RRR movie team are promoting in Mumbai. In this occassion, Ram Charan, Jr NTR, SS Rajamouli, Alia Bhatt are appeared in Salman Khan's Bigg Boss 15. This promo goes viral after its release.