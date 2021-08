Nandita Dutta Case: దిమ్మతిరిగే సీక్రెట్స్ వెలుగులోకి.. పోర్న్ సినిమాలతో ఆమె సంపాదన ఎన్ని కోట్లంటే?

కోల్‌కతా పోర్న్ రాకెట్ కేసులో అరెస్టయిన నాన్సీ భాభి అంటూ ఫేమస్ అయిన నటి నందితా దత్తా మరియు ఆమె సహచరులు పోలీసుల విచారణలో అనేక షాకింగ్ రహస్యాలు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు మొత్తం నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిలో నందితా దత్తా, ఫోటోగ్రాఫర్ మైనక్ ఘోష్, ఫోటోగ్రాఫర్ శుభంకర్ దే మరియు నటుడు స్నేహశిష్ బాల్ ఉన్నారు. కోల్‌కతాలో అశ్లీల చిత్రాలను చిత్రీకరించి, పోర్న్ సైట్లలో అప్‌లోడ్ చేసినందుకు వారందరినీ అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త మరియు వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా అసభ్యకరమైన సినిమాలు తీసి అరెస్ట్ అయిన తరువాత, కోల్‌కతాలో కూడా ఈ డర్టీ ఫిల్మ్ వ్యవహరం వెలుగులోకి రావడంతో పెను సంచలనంగా మారింది. నందిత దత్తా కూడా రాజ్ కుంద్రా యాప్ కోసం పని చేశారని మరియు పని చేస్తున్నారని కొంతమంది నిందితులైన మోడల్స్ ఆరోపించారు, అయితే పోలీసుల విచారణలో నందిత దత్తా దీనిని ఒప్పుకోవడానికి నిరాకరించారు.

నందితా దత్తా జూలై 26 న న్యూ టౌన్‌లోని ఒక హోటల్‌లో ఫోటోషూట్ చేసి, అసభ్యకరమైన సినిమాలు తీయమని ఒక యువతిని బలవంతం చేశారని పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఫిర్యాదు ప్రకారం, నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా యొక్క యాప్‌లో బాధిత యివతి న్యూడ్ వీడియోలు అప్‌లోడ్ చేయబడింది. అయితే, ఈ వీడియోలు అప్‌లోడ్ చేయబడిన సైట్ గురించి నిందితులు ఇంకా పెదవి విప్పలేదని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.

దాని గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. బరాసత్ కోర్టులో హాజరుపరిచే ముందు మీడియా ప్రశ్నలకు సమాధానంగా, నందిత దత్తా ఇది సాధారణ షూట్ అని, న్యూడ్ షూట్ కాదు అని ఎరోటిక్ షూట్ చేయడం అసభ్యత కాదని అన్నారు. అలాగే ముంబైలో పోర్న్ రాకెట్ కేసులో చిక్కుకున్న శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని నందిత పేర్కొంది.

గతంలో కోల్‌కతా నుంచి పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన నందిత దత్తా అలియాస్ నాన్సీ భాబి ఈ సినిమాల ద్వారా ప్రతి నెలా 30 నుంచి 35 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారని సాగరికా షోనా అనే మోడల్ పేర్కొంది . నిజానికి ఫిబ్రవరి నెలలోనే పోర్న్ చిత్రాలకు సంబంధించి రాజ్ కుంద్రాపై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన వారిలో సాగరిక ఒకరు. 'హాట్‌షాట్స్' యాప్ యొక్క అసలు యజమాని రాజ్ కుంద్రా అని సాగరిక పేర్కొన్నారు. నటి ఇప్పుడు ఒక ప్రకటనలో నందితా గురించి సంచలన విషయాలు వెల్లడించింది.

పోర్న్ వీడియోల నుండి ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమ్డ్ షోలు మరియు వీడియో క్లిప్‌ల వరకు, నందిత దత్తా సంవత్సరంలో రూ .5 కోట్ల వరకు సంపాదించిందని ఆమె చెప్పారు. నందిత దత్తా, టీనా నంది, జోయా రాథోర్ వంటి నటీమణులు ఈ అడల్ట్ మూవీస్ చేసి ప్రతి నెలా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తారని ఆమె ఆరోపించింది. వీరందరూ ఏటా రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ .5 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ నటీమణులను 'బాధితులు' అని భావించవద్దని సాగరిక పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

English summary

police have arrested Actress Nandita Dutta, popularly known as Nancy Bhabhi, for allegedly making films from Kolkata, for allegedly forcibly shooting and uploading films on sites by luring and threatening new girls to work in web series. recently sagarika shona reveals facts about nandita dutta case