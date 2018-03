 »   » దయనీయ స్థితిలో హీరోయిన్: టీబీ వ్యాధి బారిన పడి, వైద్యానికి డబ్బుల్లేక....

English summary

Salman Khan was paired alongside a young and promising actress named Pooja Dadwal in the film Veergati back in 1995, and the film ended up being one of Salman's biggest flops of all time. Pooja Dadwal was then seen only in a handful of movies before she completely vanished from the film industry and reports are out now that she's hospitalised due to Tuberculosis and has no money to pay for her own treatment. బాలీవుడ్లో సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి స్టార్ హీరోతో నటించిన ఓ హీరోయిన్ ప్రస్తుతం దయనీయ స్థితిలో ఉంది. టీబీ వ్యాధితో ఆసుపత్రిలో చేరి వైద్యానికి కూడా డబ్బులేని దీనమైన స్థితిలో సతమతం అవుతోంది. ఆమె పేరు పూజా దద్వాల్. సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా 1995లో వచ్చిన ‘వీర్‍‌గాటి’ చిత్రంలో నటించింది. ఈ సినిమా అప్పట్లో సల్మాన్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ప్లాప్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఆ సినిమా ముందు వరకు చేతి నిండా అవకాశాలున్న పూజా దద్వాల్.....‘వీర్‍‌గాటి’ ప్లాపుతో అవకాశాలు రాక ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది.