షారుక్, అట్లీ మూవీ స్టోరీ అదేనట.. మూడేళ్ల తర్వాత స్టైలిష్ యాక్షన్ డ్రామాలో బాద్షా!

బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ నటించిన సినిమా విడుదలై ఇప్పటికీ మూడేళ్లకుపైగానే అయింది. వరుస ఫ్లాపులతో సతమతమవుతున్న సమయంలో సరైన కథ లభించకపోవడంతో షారుక్ పలు కథలు వింటూ సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేశారు. అంతలోనే కరోనావైరస్ లాక్‌డౌన్ రావడంతో షారుక్ ఖాన్ సినిమా షూటింగ్‌కు వెళ్లడానికి నోచుకోలేదు. సుమారు నాలుగేళ్లుగా ఆయన ముఖానికి మేకప్ లేకుండా కాలక్షేపం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బిగిల్ లాంటి హిట్‌ను సొంతం చేసుకొన్న దర్శకుడు అట్లీ కుమార్‌తో షారుక్ సినిమా అంటూ బాలీవుడ్ మీడియా హోరెత్తించింది.

షారుక్, అట్లీ సినిమా గురించి క్లారిటీ ఉన్నా.. దానికి బలం చేకూరే విధంగా షారుక్ ఖాన్ మేనేజర్ పూజా దద్లానీ ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో క్లారిటీ ఇచ్చారు. తనకు కోవిడ్‌ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసే ఎలక్ట్రానిక్ మాస్క్ బహుకరించిన అట్లీకి పూజా థ్యాంక్స్ చెప్పారు. నాకు సెట్స్‌లో రక్షణ ఇచ్చే విధంగా ప్రొటెక్టివ్ గేర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్యూ యూ అట్లీ. ఇప్పుడు నేను సూపర్ కూల్‌గా ఫీలవుతున్నాను అంటూ పూజా తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పోస్టు చేశారు.

దర్శకుడు అట్లీ కుమార్, షారుక్ ఖాన్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చే చిత్రం గురించి సినీ వర్గాలు వెల్లడిస్తూ.. ఓ పవర్‌ఫుల్ సీక్వెన్స్‌ను, షారుక్ ఖాన్ ఇమేజ్‌ను మైండ్‌లో పెట్టుకొని అట్లీ కథను రూపొందించారు. కొద్ది రోజుల క్రితం షారుక్ నివాసం మన్నత్‌లో స్క్రిప్టు నేరేట్ చేశారు. స్టైలిష్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందే ఈ చిత్రాన్ని షారుక్ ఖాన్‌తోపాటు కరణ్ జోహర్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు.

అట్లీ, షారుక్ ఖాన్ సినిమా గురించి కథ బాలీవుడ్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. షారుక్ ఖాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్‌గా నటించనున్నారు. అవసరమైతే చట్టాలను, రూల్స్‌ను పట్టించుకోకుండా నేరస్థులను శిక్షించే అధికారిగా కనిపించబోతున్నారు. రెండు రకాల విభిన్నమైన గెటప్స్‌లో షారుక్ కనిపిస్తారు. సినిమాకు ఆ లుక్స్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా మారనున్నాయి అని కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.

