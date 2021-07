Raj Kundra Arrest , శిల్పా శెట్టి అదృశ్యం... మీడియాకు ముఖం చాటేసిన బ్యూటీ

బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ సోమవారం రాత్రి అరెస్టు చేసింది. అతను అశ్లీల చిత్రాలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రాజ్ కుంద్రా నేరం చేసినట్టు తమ వద్ద తగిన ఆధారాలున్నాయని ముంబై పోలీసులు చెప్పారు. ఈ కేసులో రాజ్ కుంద్రాను జూలై 23 వరకు పోలీసు కస్టడీకి పంపారు. అయితే ఇంత జరుగుతున్నా శిల్పా శెట్టి ఎక్కడ ఉన్నారు ? అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shilpa Shetty missed at Super Dancer season 4 shoot on Tuesday. The actor’s husband, Raj Kundra, was arrested on Monday for producing and distributing adult films. so she missed the shoot.