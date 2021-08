బ్యాక్ టు వర్క్.. భర్త అరెస్ట్ తర్వాత శిల్పా శెట్టి ఎలా మారిందో చూశారా?

శిల్పా శెట్టి దాదాపు 3 వారాల పాటు 'సూపర్ డాన్సర్ చాప్టర్ 4' కి దూరంగా ఉన్నారు. ఆమె 2016 నుండి ఈ షోతో పని చేస్తోంది. శిల్పా ఇటీవల మధ్యలో షూటింగ్ ఆపేసినప్పుడు, ఆమె ఇప్పుడు షో నుండి తప్పించబడుతుందని వార్తలు రావడం మొదలయ్యాయి. అయితే మేకర్స్ మాత్రం శిల్పా తిరిగి ఎప్పుడు ఈ షో కోసం వస్తారో అని ఎదురుచూశారు. ఆమె స్థానంలో వేరొకరిని భర్తీ చేయడానికి మేకర్స్ ఇష్టపడలేదు. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి శిల్పా తిరిగి వచ్చినందుకు మేకర్స్ సంతోషంగా ఉన్నారు మరియు సీజన్ చివరి వరకు ఆమె షోలో ఉంటుందని ఆశిస్తున్నారు. ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

When Shilpa Shetty Kundra returned to the sets of Super Dancer, she received a warm welcome from the judges and contestants and reportedly got emotional.