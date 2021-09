Sidharth Shukla death: మరణం వెనుక అసలు కారణాలు.. షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడించిన ప్రియురాలు!

బిగ్‌బాస్ 13 విన్నర్, ప్రముఖ టెలివిజన్ నటుడు సిద్దార్థ్ శుక్లా మరణం అభిమానులు, సినీ వర్గాలను తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురి చేసింది. 40 ఏళ్ల సిద్దార్థ్ మరణవార్త అందర్నీ కలిచివేసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు ముంబైలో ఉద్విగ్న భరితమైన క్షణాలు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, సినీ ప్రముఖుల కన్నీటి వీడ్కోలు మధ్య విషాదంగా ముగిసాయి. అయితే సిద్దార్థ్ శుక్లా ప్రేయసి షెహనాజ్ గిల్ ఎమోషనలైన తీరు.. పోలీసులకు వెల్లడించిన తీరు అత్యంత చర్చనీయాంశమైంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Sidharth Shukla death: Shehnaaz Gill reveals cause of Bigg Boss 13 winner death. Reports suggest that, Shehnaaz Gill told the Mumbai Police that Sidharth's body had turned cold when she tried to wake him on Thursday morning.