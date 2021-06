గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి ఐఫోన్ ఇమ్మని అడిగిన నెటిజన్.. సోనూ సూద్ షాకింగ్ రిప్లై!

సినిమాల్లో విలన్ రోల్స్ ఎక్కువగా చేసే సోను సూద్ రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం అందరికీ హీరోగా మారాడు. ఇండియాని కరోనా భయపెడుతున్న వేళ తానున్నానని అభయమిస్తూ ఎవరు ఏ సహాయం అడిగినా కాదనకుండా చేస్తూ వెళుతున్నాడు. ముఖ్యంగా రెండో దశ కరోనాలో ఆక్సిజన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో సంజీవని తెచ్చిన చిరంజీవిలా అందరికీ ఆక్సిజన్ కూడా అందించాడు. అయితే ఆయన చేస్తున్న సేవను కొందరు మిస్ యూజ్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. తాజాగా అలా ఒక వ్యక్తి తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి ఐఫోన్ గిఫ్ట్ ఇమ్మని అడిగితే సోనూ సంచలన సమాధానం ఇచ్చాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actor Sonu Sood gave a funny response to a man who asked for his help to fulfil his girlfriend’s demand for an iPhone. lets See it here.