బాలీవుడ్‌లో అఫైర్లు, డేటింగ్స్, బ్రేకప్స్ చాలా సాధారణంగా జరిగిపోతుంటాయి. హీరో, హీరోయిన్ల మధ్య రొమాన్స్, అనైతిక సంబంధాలు మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంటాయి. అలా మీడియాలో సుదీర్ఘకాలం కొనసాగిన ప్రేమ వ్యవహారం విషయానికి వస్తే.. ఐశ్వర్యరాయ్, సల్మాన్ ఖాన్ మధ్య అఫైర్ మీడియాలో ప్రధానంగా కనిపించాయి. అయితే సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్య మధ్య బ్రేకప్ జరగడానికి కారణం.. ప్రీతీ జింటా అనే విషయం ఊహించని పరిణామంగా అప్పట్లో మారింది. అయితే సల్మాన్ ఖాన్‌తో ప్రీతి జింటా రాసలీలలే అందుకు కారణమనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Actress Preity Zinta name surfaced in many controversies in 90s. Her relationship with Salman Khan was hot topic in Bollywood media. Reports suggest that, Preity Zinta was the reason for Aishwarya and Salman Khan breakup.