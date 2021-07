ఈ ఏడాది రిలీజ్ కాబోతున్న సినిమాలివే.. లిస్టు మామూలుగా లేదుగా, రచ్చరచ్చే!

గత ఏడాది మొత్తం కరోనా కారణంగా పెద్ద సినిమాలు సైతం రిలీజ్కు నోచుకోలేదు.. ఈ ఏడాది కరోనా తగ్గుతుందని సినిమాలు ఎప్పటిలాగే రిలీజ్ చేసుకోవచ్చని భావించిన అందరికీ కరోనా సెకండ్ వేవ్ వచ్చి పడి టెన్షన్ పెట్టింది. ఇప్పుడు కరోనా సెకండ్ దాదాపు ముగిసినట్లే. ఈ తరుణంలో ఈ ఏడాది రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు ఏమేమి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ లిస్టు మామూలుగా లేదు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా చూసేయండి మరి.

English summary

Here is the list of Telugu films going to release in 2021. as of now total of 16 movies are in list.