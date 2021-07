5 years Of Pelli Chupulu: అడుగడుగునా లాభాలే.. 80 లక్షలతో తీసిన సినిమా.. దిమ్మతిరిగే బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్!

పెద్ద సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సెంచరీ కొట్టినా కూడా ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరికో ఒకరికి దెబ్బ వేస్తుంటుంది. నిర్మాత లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరో ఒకరు చాలా వరకు నష్టాలను చూస్తారు. అయితే కొన్ని చిన్న సినిమాలు మాత్రం పట్టిందల్లా బంగారమే అనేలా ఉంటాయి. అలాంటి వాటోలో పెళ్లి చూపులు టాప్ లో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఆ సినిమా పెట్టిన పెట్టుబడికి పదింతలకు పైగా లాభాలను అందించి బిజినెస్ లో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికి సంతోషాన్ని అందించింది.

Some short films are all about gold. It can be said that pelli chupulu are at the top in such a wato. The film manages to entertain as well as inform, bringing joy to everyone involved in the business