9 years of Eega: క్లోజింగ్ కలెక్షన్స్.. సీక్వెల్ చేసే ఐడియా ఉంది.. కానీ...

దర్శకధీరుడు రాజమౌళిని సినిమా ప్రపంచానికి సరికొత్తగా పరిచయం చేసిన సినిమా ఈగ. మహాదీర లాంటి బిగ్గెస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్ అనంతరం మళ్ళీ చిన్న సినిమా చేయాలని అనుకున్న రాజమౌళి అనుకోకుండా ఈగ కాన్సెప్ట్ కు కనెక్ట్ అయ్యాడు. ఆరు నెలల్లో పూర్తి చేద్దామనుకున్న ఆ సినిమా రెండేళ్లకు విడుదలయ్యింది. ఇక సినిమా సీక్వెల్ పై కూడా రైటర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ ఒక క్లారిటీ కూడా ఇచ్చారు.

English summary

Eega is the latest film to introduce director Rajamouli to the world of cinema. Rajamouli, who wanted to make a short film again after the biggest box office hit like Magaadheera, accidentally connected to Eega Concept. The film, which was expected to be completed in six months, was released in two years. Writer Vijayendra Prasad also gave a clarification on the movie sequel.