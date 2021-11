Annaatthe movie 7th day collections మరో మైలురాయి దిశగా రజనీ మూవీ.. తొలి భారతీయ చిత్రంగా రికార్డు

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన అన్నాతే మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్ల వరద పారుతున్నాయి. హాలీడేనా? వర్కింగ్ డేనా? అనే తేడా లేకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్లు మోత మోగిస్తున్నది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటూ తమిళనాడు, ఓవర్సీస్‌లోను భారీ వసూళ్లను రాబడుతున్నది. 6 రోజుల బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లతోపాటు 7వ రోజు కలెక్షన్ల అంచనాల ఎలా ఉన్నాయంటే..

English summary

Super Star Rajinikanth's latest movie Annaatthe is doing well at box office. This movie Collections are very strong in Worldwide. In six days, It registered 196 crores worldwide.