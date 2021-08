టాలీవుడ్ లో మరో మెగా ఫైట్.. బాలయ్య vs చిరు, అంతా జక్కన్న చేతుల్లోనే?

కరోనా దెబ్బ మామూలుగా లేదు. దాదాపు అందరి ప్లాన్స్ ము ఈ కరోనా ప్రభావితంచేసింది. అందుకే మునుపు ఊహించని రీతిలోపోటాపోటీగాసినిమాలు రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Megastar Chiranjeevi‘s Acharya and Balakrishna‘s Akhanda are planning Dussehra release. As per reports In case RRR skips Dussehra release, both the movies will arrive in one week gap.