లాక్‌డౌన్ తర్వాత బాలీవుడ్ సినిమా పరిస్థితి బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణంగా మారింది. చాలా సినిమాలు రిలీజై ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకలేకపోవడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా పడ్డాయి. అయితే హిందీ సినిమా పరిశ్రమకు జోష్‌ను కలిగించే విధంగా ప్రస్తుతం భూల్ భులయ్యా 2 చిత్రం భారీ వసూళ్లను సాధిస్తున్నది. ఈ సినిమా మే 20వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా 2022లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రమే కాకుండా 100 కోట్లు రాబట్టిన మూవీగా ఓ ఘనతను సాధించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో గత మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా కలెక్షన్లు ఇలా ఉన్నాయి.

బాలీవుడ్ ట్రేడ్ వర్గాల రిపోర్టు ప్రకారం.. భూల్ భులయ్యా 2 చిత్రం తొలి రోజున 14.11 కోట్లు వసూలు చేసింది. శనివారం ఈ చిత్రం 18.34 కోట్లు రాబట్టింది. ఆదివారం రోజున 23.51 కోట్లు వసూలు చేసింది. దాంతో ఈ చిత్రం 55.96 కోట్లు నమోదు చేసింది. దీంతో బాలీవుడ్ వర్గాల్లో కొంత జోష్ కనిపిస్తున్నది.

బాలీవుడ్‌లో హిందీ సినిమాల జోరు ఇటీవల కాలంలో భారీగా తగ్గింది. RRR, KGF Chapter 2 లాంటి డబ్బింగ్ సినిమాలతో కాస్త బిజినెస్ పరంగా కదలిక కనిపించింది. ఈ మధ్య రిలీజైన జెర్సీ, ధాకడ్ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణంగా నిరాశను కలిగించాయి. గతవారం రిలీజైన కంగన రనౌత్ సినిమాకు ప్రేక్షకులు లేక.. థియేటర్లు వెలవెలపోతుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాను పలు ప్రాంతాల్లో థియేటర్ల నుంచి తీసేస్తున్నారు.

English summary

Karthik Aryan's Bhool Bhulaiyaa 2 movie 3 days Collections. As per Trade analyst, #BhoolBhulaiyaa2 infuses oxygen in the lungs of an ailing industry... A ₹ 55 cr+ *weekend* at a time when *most* #Hindi films are ending up below ₹ 20 cr *lifetime* is a MASSIVE ACHIEVEMENT... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr. Total: ₹ 55.96 cr. #India biz.